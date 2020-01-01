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Аниматоры, Детские праздники, Дед Мороз, Ведущий и Тамада в Москве и Подмосковье

Каждый раз мы стараемся придумать что-нибудь новое и оригинальное, опрашиваем друзей, коллег, выбираем подходящее место для проведения торжества и дней рождений, разрабатываем тайминг и сценарий. В итоге каждый понимает, что организация- это большая и трудоемкая работа, занимающая много времени и отвлекающая от важных дел. И вместо отдыха виновнику торжества приходится заниматься организацией вечера. В итоге от праздничного настроения не остается и следа. Праздник должен оставаться радостным событием, а его организацию доверьте профессионалам! В нашем агентстве работают сильная и слаженная команда: аниматоры, фокусники, ведущие, тамада, оформители, фотографы и видеооператоры. Люди, которые делают Ваш день легким и приятным!

Наша кампания «Smile me» готова вам предоставить опытных ведущих, аниматоров, предлагаем провести ваше мероприятие и организация детских праздников в Зеленограде, Химках, как небольшие семейные встречи, так и многочисленные торжества под ключ. Мы можем помочь Вам выбрать место проведения мероприятия, проконсультировать в вопросах организации праздника, украшения помещения, составление тайминга и сценария мероприятия.

Впустите праздник в свою жизнь! Просто позвоните нам! Мы организуем праздник в городах Зеленоград, Химки, Москва, Солнечногорск, Клин, Звенигород, Истра, Красногорск.